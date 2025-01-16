Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

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Российские ВС в зоне специальной военной операции (СВО) продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимость в новой волне мобилизации отсутствует. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

"Разумеется, на сегодняшний день никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы успешно продолжаем спецоперацию, мы ежедневно продвигаемся на десятках направлений", - отметил он.

По словам депутата, Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировку в зоне СВО всем необходимым, в том числе личным составом. "У нас каждый день добровольно приходят около 1 000 человек и заключают контракт", - подчеркнул он.