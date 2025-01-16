Лукашенко заявил, что не намерен ограждать Польшу от наплыва мигрантов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка заявил, что не намерен ограждать Польшу от наплыва мигрантов.

"Они же санкции против нас ввели, ввели - хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я не буду их защищать с петлей на шее. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", - подчеркнул он, передает агентство БелТА.

Что касается напряженной ситуации с пунктами пропуска на границе с Польшей, Лукашенко отметил: "Да пусть хоть все закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим".