Глава МЧС дал оценку ситуации с загрязнением акватории в Севастополе

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Глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с загрязнением акватории нефтепродуктами в Севастополе после ЧП с танкерами как контролируемую.

"Ситуация с загрязнением акватории нефтепродуктами в Севастополе контролируемая. Необходимые силы здесь сосредоточены и оперативно проводится очистка побережья", - приводит его слова пресс-служба МЧС РФ по итогам совещания федерального оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

Уточняется, что с начала проведения работ было очищено 165 км береговой линии, вывезено свыше 150 тонн загрязненного грунта. Ежедневную работу продолжают мониторинговые группы.

Куренков подчеркнул, что работу по очистке побережья от нефтепродуктов важно продолжать как можно интенсивнее, чтобы минимизировать ущерб для экосистемы и населения города.