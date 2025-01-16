В Приангарье ветеранам ВОВ выплатят по 50 тыс. рублей

© Михаил Метцель/ ТАСС

Власти Иркутской области выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы по 50 тыс. рублей. Соответствующее сообщение распространило правительство региона.

"Участники и инвалиды ВОВ получат по 50 тыс. рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей - по 10 тыс. рублей. Граждане, наделенные статусом детей ВОВ, - по 6,5 тыс. рублей. Всего единовременные выплаты получит свыше 67 тысяч человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на эти цели из областного бюджета выделено 459 млн рублей. Выплаты будут осуществляться в беззаявительном характере.

В прошлом году 75,5 тыс. человек получили дополнительную выплату ко Дню Победы, установленную губернатором для определенных категорий граждан.