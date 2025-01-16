Захарова призвала россиян поучаствовать в конкурсе на лучший стих про Бандеру

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян присоединиться к конкурсу на лучшее стихотворение про украинского националиста Степана Бандеру.

Она обратила внимание, что некоторое время назад мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню про заслуги Степана Бандеры.

"А вот это, я думаю, правильно, мы тоже хотим поучаствовать. Призываю всех наших соотечественников поучаствовать в конкурсе на лучшее стихотворение про Бандеру. Напишите все, что вы думаете про него, про коллаборационистов времен Гитлера, про Шухевича и всю эту шваль", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Это уникальная возможность. МИД РФ тоже лучшее приметит и обязательно вам предъявит", - указала дипломат.