Цена фьючерса на золото впервые с 12 декабря 2024 года выросла до $2 750

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Цена фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 12 декабря 2024 года выросла до $2 750 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки 16 января.

По состоянию на 18:05 мск, стоимость драгметалла выросла на 1,18% и находилась на отметке в $2 750.

К 18:20 мск цена золота замедлила рост и торговалась на уровне $2 747,6 (+1,1%).