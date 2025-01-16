Россия и Вьетнам согласовали проект оборонного сотрудничества на 2025 год

Двусторонняя рабочая группа России и Вьетнама по сотрудничеству в области обороны согласовали проект плана по сотрудничеству на текущий год. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

"Стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и наметили порядок его реализации", - сообщили в МО РФ о четвертом заседании рабочей группы.

Как отмечается, стороны подтвердили взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей.