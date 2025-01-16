ВЦИОМ: средние траты жителей России на Новый год побили исторический максимум

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, средние траты жителей России на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили более 64 тыс. рублей, передает ТАСС.

"В этом году в общей сложности на новогодний стол, досуг и подарки наши сограждане в среднем потратили рекордные 64 439 рублей при планируемых тратах в 62 655 рублей", - следует из материалов исследования.

По данным ВЦИОМ, в 2023 году респонденты потратили на празднование Нового года 38 493, еще годом ранее - 22 802 рубля.

Как отмечается, основной статьей расходов стали подарки - на них в среднем тратили около 29 868 рублей. Затем идет праздничный досуг - 22 327 рублей и со значительным отрывом следует новогодний стол - 12 244 рубля

Вместе с тем мужчинам подготовка к празднику в среднем обошлась в 83 450 рублей, женщинам - в 48 731 рубль. Наибольший разрыв в "мужских" и "женских" тратах пришелся на новогодние подарки: 43 121 рубль у мужчин против 18 958 рублей у женщин.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 января 2025 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.