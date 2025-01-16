На дне Черного моря вдоль пляжей Анапы выявили мазут

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Спасатели обнаружили залегание фрагментов мазута на дне Черного моря на глубине около 2,5-3 м у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой выявлены фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине около 2,5-3 м. Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего зафиксировали 4 таких участка под пирсами. 16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора для очистки дна", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первоначально участки обнаружили во время мониторинга с воздуха, а затем наличие нефтепродуктов подтвердили водолазы "Кубань-спас".