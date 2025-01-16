Омским участникам ВОВ выплатят к 9 мая по 255 тыс. рублей

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Омская администрация выплатит к 9 мая участниками Великой Отечественной войны по 255 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева в беседе с ТАСС.

"Сумма единовременной региональной выплаты для наших ветеранов в год 80-летия Великой Победы составит 255 тыс. рублей", - сказала она, обратив внимание, что эта выплата в 2025 году станет самой крупной в Сибири.

В 2023 году выплаты ко Дню Победы для омских ветеранов ВОВ составляли 5 тыс. рублей. В 2024 году глава региона Виталий Хоценко принял решение увеличить эти выплаты до 250 тыс. рублей.

В Красноярском крае к 80-летию Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат региональную выплату в размере 75 тыс. рублей. В Туве участникам ВОВ выплатят по 50 тыс. рублей.