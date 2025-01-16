Хаменеи заявил, что стойкость палестинцев заставила Израиль отступить

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Достижение соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС свидетельствует о том, что стойкость и терпение палестинцев вынудили еврейское государство сделать шаг назад. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Сегодня весь мир понял, что терпение палестинцев и стойкость сил сопротивления заставили сионистский режим отступить", - указал он в соцсети X, продублировав свою публикацию на иврите.

Хаменеи также выразил мнение, что однажды в книгах обязательно напишут о том, что израильтяне, "убив тысячи женщин и детей, совершая ужасные преступления", в конце концов потерпели поражение.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.