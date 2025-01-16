Число умерших в Стамбуле от поддельного алкоголя узбекистанцев возросло до 10

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Число граждан Узбекистана, которые скончались в Стамбуле из-за употребления поддельного алкоголя, возросло до 10. Об этом информировало Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Еще четыре гражданина Узбекистана погибли от отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле", - следует из сообщения. Накануне стало известно, что от фальшивого алкоголя в Стамбуле умерли пять мужчин и одна женщина.

Всего, согласно данным генконсульства, в Стамбуле контрафактным алкоголем отравились несколько десятков человек, большинство из них иностранные граждане.

Кроме того, сообщалось, что в Стамбуле арестованы двое граждан Туркменистана, причастных к производству и распространению поддельных спиртных напитков, в отношении них возбуждено уголовное дело, проводится расследование.