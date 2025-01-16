Зеленский: конфликт на Украине в 2024 году стоил Киеву более $100 млрд

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Военный конфликт на Украине по итогам 2024 года обошелся Киеву более чем в $100 млрд, 60% от этой суммы обеспечили США и ЕС. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы не можем потерять общий союз между США и Европой поддержки Украины. Но мы не должны забывать, и какой вклад делает Украина. Война 2024 года стоила нашей стране, в плане обеспечения сил обороны, более $100 млрд из них $40 млрд - вклад Украины, $35 млрд - США, Европа - $25 млрд", - сказал глава киевского режима.