Кремль спокойно ожидает, пока команда Трампа займет свои должности

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле спокойно ожидают, пока команда следующего президента США Дональда Трампа займет свои должности и приступит к работе. Об этом он рассказал при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Отрывок их разговора размещен в Telegram-канале.

"Мне не хотелось бы, чтобы складывалось такое впечатление, что в Москве вот сидят и ждут, когда из Вашингтона поступит телефонный звонок", - сказал Ушаков, комментируя сообщения американских источников о том, что подготовка встречи лидеров РФ и США идет полным ходом. "Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - отметил он.

По словам помощника главы российского государства, пока нет контактов с будущей администрацией Трампа по организации встречи с Путиным.