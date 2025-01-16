Каллас полагает, что заявления Трампа о Гренландии были обращены к Китаю

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Заявления будущего президента США Дональда Трампа о территориальной принадлежности Гренландии были сигналом для Китая - таким образом избранный американский лидер намеревался продемонстрировать мощь Америки. Такое мнение выразила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Rzeczpospolita и другим европейским СМИ.

"На мой взгляд, сигналы, которые были высланы, должны были продемонстрировать Китаю, что Соединенные Штаты тоже являются мощной державой", - ответила глава евродипломатии на просьбу прокомментировать заявления Трампа о Гренландии.

Каллас считает, что США по-прежнему придерживаются принципов территориальной целостности государств.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения их национальной безопасности. Еще во время своего первого президентского срока он отмечал, что США могли бы купить остров. Как и тогда, власти Гренландии и Дании отвергли эту идею.