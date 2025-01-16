Президент ЦАР считает сотрудничество с Россией примером для других стран Африки

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Плодотворное взаимодействие Центрально-Африканской Республики и России стало примером для других стран континента. На это обратил внимание президент африканской страны Фостен-Арканж Туадера во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле.

"Хотел бы поблагодарить правительство и народ России за теплый прием, который был оказан моей делегации и мне. Также хотел бы поблагодарить вашего посла и его команду и российских инструкторов, которые ежедневно помогают укреплять сотрудничество между нашими странами", - отметил он.

Туадера подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Банги "стало примером для всей Африки и является источником вдохновения для многих африканских стран в мире".

По его словам, поддержка РФ позволила ЦАР избежать новой гражданской войны в 2020-2021 годах и вернула стабильность. "Хотел бы выразить благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но и позволила занять прочное место среди суверенных государств", - заявил президент ЦАР.