Сбербанк повысил ставки по кредиту наличными

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Сбербанк повысил ставки по кредиту наличными на 2-5 процентных пункта (п.п.). Об этом со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за 15-16 января передает ТАСС.

Таким образом, максимальные ставки для не клиентов Сбербанка по кредиту наличными находятся в диапазоне 27,9-44,9%, для зарплатных клиентов кредитной организации - 26,9-44,9%.

Некоторое время назад банк ВТБ повысил максимальные ставки по кредитам наличными на 1,1-1,3 п.п., ставки находятся в диапазоне 20,9-38%.

В банке объяснили изменение ставок общей ситуацией на рынке розничного кредитования, мерами ЦБ по охлаждению этого сегмента и ужесточением требований к полной стоимости кредита.