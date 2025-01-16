В НАТО намерены провести в 2025 году 107 военных учений

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Североатлантический альянс планирует провести в 2025 году 107 военных учений. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов стран - членов блока.

По его словам, "НАТО проведет 107 военных учений в 2025 году для повышения боеготовности альянса".