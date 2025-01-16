Фицо сообщил о возможной встрече с Зеленским в ближайшие дни

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса транзита российского газа через территорию Украины может состояться в ближайшее время.

"Мы пытаемся согласовать другую дату встречи, она должна пройти в ближайшие несколько дней", - цитирует премьера портал Pravda.

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести встречу на словацкой территории недалеко от государственной границы Словакии с Украиной. По его мнению, "встреча создаст хорошие условия для открытого обсуждения вопросов поставок природного газа в Словакию и другие страны через украинскую территорию". Зеленский в ответ на приглашение премьера Словакии предложил ему самому приехать в Киев.

С начала текущего года транзит газа из России в Европу через территорию Украины был полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия.