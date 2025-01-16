Премьер Молдавии недоволен, что Россия поставит газ только для Приднестровья

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство в связи с тем, что Россия согласилась поставлять газ только для нужд непризнанного Приднестровья, но не обеспечит им Молдавскую ГРЭС.

"Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять природный газ в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации и конфликта", - сказал он журналистам, комментируя переговоры, которые провел в Москве президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Речан обвинил Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его словам, "конечной целью является дестабилизация в регионе".

Поставки природного газа в Молдавию были остановлены с начала текущего года после запрета Киева на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.

Прекращение подачи российского газа в Приднестровье, которое обеспечивает порядка 80% потребляемой Молдавией электроэнергии, повлекло за собой рост цен на нее и спровоцировало зимой гуманитарную катастрофу. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Приднестровье, не имеющем альтернативных источников голубого топлива.