Президент подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

"Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - следует из текста документа.

Правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, проводятся ежегодно и представляют собой плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов.