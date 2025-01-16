Режиссер Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни

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Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе в качестве создателя сериала "Твин Пикс", скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч, человек и художник. Мир опустел без него, но, как он говорил: "Надо следить за пончиком, а не за дырой в нем", - сказано в сообщении на странице Линча в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В 2024 году у Линча выявили эмфизему легких. Он умер за четыре дня до своего 79-го дня рождения 20 января.