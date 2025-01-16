Bloomberg: Трамп намерен возобновить "стратегию максимального давления" на Иран

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Следующий президент США Дональд Трамп допускает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, подразумевающей новый масштабный пакет санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, рестрикции могут быть применены уже в феврале и, как ожидается, они затронут основных игроков иранской нефтяной индустрии. Согласно информации источников, в рядах ключевых советников Трампа имеется единый консенсус относительно необходимости возвращения к жесткой экономической политике против Тегерана.

Кроме того, команда Трампа оценивает возможные шаги в отношении Венесуэлы, однако детали стратегии в этом направлении пока не раскрываются, указывается в материале.