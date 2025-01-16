Суд продлил арест Блиновской до мая

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Савеловский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Елены Блиновской до мая 2025 года, сообщает ТАСС.

"Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая", - следует из решения суда.

Судебный процесс над Блиновской начался в августе 2024 года. В рамках процесса уже допросили бывшую личную помощницу Блиновской, кураторов тренингов блогера и гендиректоров компаний, связанных с деятельностью подсудимой.

Согласно материалам следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов за 2019-2021 годы более чем на 900 млн рублей, применяя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали.