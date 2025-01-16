В НАТО полагают, что призыв к войне означает призыв к миру

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Покидающий пост глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал государства альянса расценивать призыв к войне, как призыв к миру. С таким заявлением голландский адмирал выступил на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО.

"Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне - это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут", - сказал Бауэр, объясняя почему он так часто призывает страны военного блока готовиться к войне.

Вместе с тем он призвал максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России.

Кроме того, адмирал призвал психологически готовить европейских граждан к войне с целью повышения "социальной готовности".