Президент РФ утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году

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Президент России Владимир Путин утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Глава государства объявил о планах объявить Годом защитника Отечества 2025 год на декабрьском заседании Госсовета. Он предложил приурочить это к 80-летнему юбилею Победы.

"Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества", - следует из текста документа.

Администрации президента поручено сформировать оргкомитет и дирекцию по проведению мероприятий тематического года. Вместе с тем должен быть утвержден план мероприятий.