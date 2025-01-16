Al Arabiya: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Al Arabiya.

"Все стороны подписали соглашение по сектору Газа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в документ были внесены итоговые правки.

По словам источников Al Arabiya, "израильская делегация покинула Доху после преодоления разногласий по поводу соглашения". "Сделка едва не провалилась, если бы не вмешались посредники", - указали собеседники канала.

В среду вечером глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение вступит в силу 19 января.

По его данным, в рамках первого этапа ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Вместе с тем Израиль отведет свои войска к границам сектора Газа на глубину 700 метров, сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник.

Во время реализации первого этапа сделки, который продлится 42 дня, стороны намерены согласовать детали второго и третьего этапов соглашения, в том числе полный вывод израильских войск из сектора Газа.