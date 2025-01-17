Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде

© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп объявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должность своих спецпосланников в Голливуде.

"С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте - Голливуде (штат Калифорния). Они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее", - указал политик в Truth Соц. сети.

Избранный американский лидер отметил, что указанные актеры станут его "глазами и ушами" в центре производства кино и сериалов. Он также заверил, что при нем вновь настанет "золотой век Голливуда".