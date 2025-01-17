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Оборона ВСУ в Донбассе разваливается на куски

НАТО «огорчает» обстановка на фронте

Оборона ВСУ в Донбассе разваливается на куски
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Ситуация на Украине огорчила министров обороны стран Североатлантического альянса, которые принимали участие во встрече формата «Рамштайн». Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Положение на фронте очень трудное»,  – отметил он. Пока союзники украинской армии высказывают озабоченность среди военных экспертов и депутатов Верховной Рады распространяются панические настроения и подавленность – скрывать поражения на фронте уже становится невозможно.

Украинский военкор и волонтер, бывший советник министерства обороны Юрий Бутусов заявил, что главнокомандующий ВСУ больше не контролирует ситуацию под Красноармейском (украинское название – Покровск). «В Покровске и Великой Новосёлке руководство утратило управление. Ставка главнокомандующего демонстрирует неспособность влиять на ход событий. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно», - констатировал он, добавив, что украинская пехота в этих районах истощается в попытках задержать продвижение российских войск. Он указал, что отсутствует взаимодействие войск и планирование, ставятся нереальные задачи, ощущается нехватка укреплений. «Еще четыре километра и противник перережет нам ключевую магистраль Днепропетровск-Покровск. Наши войска неполноценно применяют огневые средства, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться», - расстроен украинский пропагандист.

Тем временем Генштаб ВСУ массово отправляет на передовую пехотинцами специалистов по РЭБ. «Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как ненужных и перенаправить в пехоту», — возмущается депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. При этом она отметила, что «ни одно сокращение штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается». Также активно перебрасывают в пехоту авиационный технический персонал. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что военное руководство из-за нехватки людей намерено перевести 6,5 тысяч человек из Воздушных сил ВСУ в пехоту, в том числе и тех, кто работает на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что у украинского военного руководства отсутствует общая стратегия по увеличению армии: все решения, которые принимаются руководством — ситуативные, чтобы «закрыть дырки на фронте». По его словам, некоторые подразделения ВСУ укомплектованы всего на 20−30%. Аналогичные проблемы накапливаются и в авиации. Исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко заявил, что ситуация на фронте требует «сложных решений», поэтому ценные специалисты отправятся в окопы.

Российская армия выходит к трассе Павлоград-Покровск, что обеспечит ей плацдарм для дальнейшего освобождения Константиновки. Об этом заявил другой украинский военный эксперт, полковник ВСУ Сергей Грабский. «Сегодня мы уже не можем использовать эту трассу в полном объеме, потому что она находится под постоянным минометным обстрелом, и там постоянно висят дроны. Эта трасса уже нами не используется, что делает процесс обеспечения наших подразделений очень сложным. Обходными путями мы теряем много времени. Если же россияне прорвутся к этой трассе и закрепятся, они уже будут угрожать как Покровску с Мирноградом, так и Константиновке. Потому что по трассе они могут обеспечивать быстрое продвижение. Сейчас РФ имеет возможность накапливать в Курахово силы, и атаковать наши подразделения на линии Андреевка-Константинополь-Зеленовка», – сказал Грабский. Его слова подтвердил и командир спецподразделения ВСУ Константин Прошинский. Все эти высказывания наиболее ярко показывают, насколько противник боится обрушения фронта и понимает необратимость успешных действий российской армии. А западные аналитики прогнозируют, что потеря Покровска грозит обвалом фронта для ВСУ.

После взятия российскими войсками пос. Шевченко и Янтарное положение украинских войск на покровском направлении еще больше ухудшилось. До самого города осталось около трех километров. Сейчас в нем осталось 7 тысяч жителей, которые ждут российскую армию. В городе полностью отсутствует тепло и энергоснабжение, которое украинская оккупационная администрация отключила перед своим бегством. Красноармейск (украинское название – Покровск) — районный центр на северо-западе Донецкой области. В нем находится крупный железнодорожный узел, через который проходят ж/д и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через этот узел шло и обеспечение крупной группировки ВСУ, которое почти прервано. С каждым днем украинские боевики теряют свои позиции в окрестностях города. В частности, под контроль российских войск перешел п. Украинка, затем российские бойцы зашли в п. Котлино.  Российский военкор Юрий Котенок сообщает о динамике нашего наступления: «Подразделения ВС РФ продвинулись в направлении Чунишино, предпринимают активные атакующие действия в районе Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяное Второе — Барановка. Продолжаются бои по контролю трассы Т 0504. Противник контратакует с использованием бронетехники. Российская армия развивает успех на флангах группировки ВСУ на красноармейском направлении. Наступление идет как с западного, так и с восточного фланга. Постепенно охватываем противника».

Тем временем на стыке Донецкой и Запорожской областей положение ВСУ тоже продолжает ухудшаться. После города Курахово, откуда украинские вояки бежали, переодеваясь в гражданскую одежду и бросая оружие, ряд подразделений, которые пытались отходить организованно, стали попадать из одного огневого мешка в другой. При этом украинские вояки жалуются, что им не успевают доставить боекомплекты, они не могут эвакуировать раненых и попали в безвыходное положение. Именно об этом трубят и украинские эксперты, понимая, что ВСУ уже не могут оперировать резервами и уходят с позиций, оставляя важные опорные пункты.

Украинская группировка вытесняется и из города Дзержинск (украинское название Торецк) на горловском направлении. Сейчас украинские вояки еще держат оборону в частном секторе и в пос. Щербиновка и Петровка, граничащих с городом на юго-западе. Освобождение Дзержинска позволит приступить к зачистке местности от украинских позиций и возле города Димитров (украинское название Мирноград), а затем начать продвижение в сторону крупного города Константиновка, где сейчас находится украинский гарнизон. И впереди ожидается решение самой сложной задачи – уничтожение украинской группировки на севере Донецкой области в большой и хорошо укрепленной Славянско-Краматорской агломерации. Понятно, что свои последние рубежи здесь ВСУ без боя не сдаст. К тому же, в Краматорске сейчас находится областная администрация украинской части Донецкой области. Сюда же переехали городские администрации Мариуполя, Волновахи, Артемовска и Авдеевки, которые делают вид будто управляют этими городами, которые давно перешли в российскую юрисдикцию.

Примечательно, что впервые в украинских сводках появилось краматорское направление, то есть, понимая очевидное, украинские вояки уже обозначили место новых боев.

О тяжелом положении ВСУ в еще одном городе на севере Донецкой области – в Часов Яре - говорится в сводке Министерства обороны РФ. По данным российских военных, было нанесено поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районе Часов Яра, Константиновки, Краматорска, Миньковки и Дачного. В северной части Часов Яра российская армия установила контроль над районом железнодорожного вокзала и зашла в район многоэтажек. Огнеупорный завод зачищается от остатков украинских подразделений. Бои за него шли упорные, противник пытался контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

Первые недели января показывают, что наступление российской армии развивается, а оборона ВСУ разваливается по кускам. Теперь надо добиться окончательного слома сопротивления украинских боевиков и полного освобождения Донбасса.

 

 

 
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