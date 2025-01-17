Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В преддверии возможных (но пока сугубо гипотетических) переговоров о дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта вновь всплыла тема западных миротворцев как части этого урегулирования. Напомним, соответствующий пункт содержался ещё в прошлогоднем плане спецпредставителя Трампа по российско-украинской проблематике генерала Кита Келлога.

Сейчас же стало известно, что Киев посетил британский премьер Кир Стармер, находящийся на родине под шквалом критики из-за сокрытия им в бытность главой национальной прокуратуры массовых изнасилований детей пакистанскими мигрантами. И едва ли не главным пунктом повестки визита анонсировался ввод британских миротворцев в зону конфликта.

Бывшие британские министры обороны Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон одобрили эту идею. «Участие британских войск в составе послевоенных миротворческих сил, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — заявил Шэппс. А действующий министр Джон Хили высказал свое одобрение еще в прошлом месяце: «Мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить пожелания украинцев, ведь они находятся на переднем крае». Зеленский подтвердил грядущее обсуждение этой темы: «Британия относится к этому положительно. Я буду подробно обсуждать это с премьер-министром на нашей встрече. Он посетит Украину, и мы всё обсудим».

Кроме того, нелегитимный глава киевского режима заявил, что обсуждал этот вопрос с французским президентом Макроном: «Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами… Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может оказаться военный контингент». В соцсети X он написал: «В качестве одной из гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этим усилиям».

И, наконец, эту тему обсудили между собой сами главы Британии и Франции. По информации издания, Стармер пока окончательного согласия не дал. Остаются открытые вопросы, в частности, «об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации».

Российские официальные лица ранее давали разные комментарии по поводу западных миротворцев в зоне конфликта: Дмитрий Песков теоретически допускал такую перспективу, Сергей Лавров оценивал как неудовлетворительную. Очевидно, что всерьез и концептуально она российским интересам никак не соответствует. Во-первых, речь не о нейтральных странах, а о контингентах НАТО, то есть, мягко говоря, заинтересованной и недружественной России стороны. Во-вторых, наверняка (да хотя бы по тому же «плану Келлога») ввод миротворцев будет увязываться с «заморозкой по линии боевого соприкосновения». То есть предлагается разместить натовцев на конституционно российской территории.

Профессор Анатоль Ливен еще в декабре назвал эту затею «дурацкой»: «Любой российский чиновник и эксперт, с которыми говорил я или мои коллеги (последний раз в четверг), скажет вам, что сама идея присутствия западных войск на Украине для Кремля и российской элиты столь же неприемлема, как и членство Киева в НАТО. Более того, русские не видят между этими сценариями принципиальной разницы. С точки зрения Москвы, “миротворческие силы” Запада станут лишь авангардом НАТО, который обеспечит прикрытие для постепенного наращивания контингента. Президент Зеленский сказал, что Украина “может рассмотреть” идею миротворцев, но сделает это лишь в том случае, если ей также будут предоставлены четкие сроки будущего членства в НАТО. Если это предложение озвучит генерал Келлог, которого президент Трамп назначил спецпредставителем по Украине, российская сторона тут же его отвергнет. А если он будет на этом настаивать, переговоры тут же провалятся».

Для Зеленского это в какой-то мере беспроигрышный вариант: либо переговоры провалятся, либо хоть в какой-то мере будет реализована мечта о западных гарантиях безопасности и очень своеобразном «членстве в НАТО», конечно, с приставкой «квази». Украинский Telegram-канал «Резидент» пишет: «Наши источники в ОП рассказал, что Офис Президента сознательно раскручивает трек с военными стран НАТО как миротворцами, чтобы сорвать мирный переговорный процесс, так как эта опция принципиальная для Кремля. Зеленский будет требовать гарантии вступления в НАТО, а компромиссный вариант расположение сто тысячного контингента западной коалиции-стран ЕС, Британии и Австралии».

Для Вашингтона предложение с размещением европейских миротворцев очевидным образом выгодно (иначе бы оно не содержалось в «плане Келлога»): это и помощь Украине, и заточка в боку России, и столь желанное перекладывание украинской проблематики и части военно-политических тягот на европейских союзников. Вопрос лишь в том, дойдет ли вообще хоть до каких-либо соглашений при попытке продавить этот пункт (остальные вообще оставим в стороне).

Любопытно, что идею критикуют и крайние антироссийские «ястребы» Запада, которые в принципе любых компромиссов. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что даже «заморозка» поможет России больше, чем Украине, и допустимо максимум очень промежуточное и ни к чему не обязывающее урегулирование вместо хоть сколько-нибудь постоянного решения. Западные миротворцы же, по словам Болтона, пусть и сугубо в теории, но обязаны силовым образом пресекать действия обеих сторон. А так как что-либо делать против киевского режима натовцы очевидно не захотят, «в таких обстоятельствах потенциальных стран, предоставляющих войска, стало бы очень мало».

Примечательно и то, что своих «миротворцев» не хочет направлять один из традиционных лидеров европейской русофобии – Польша. Сделано это было устами ее министра обороны Владислава Косиняк-Камыша: «Когда будет представлен мирный план, мы готовы его обсудить. Однако государства, находящиеся на границе, не должны вводить свои войска на территорию Украины. Я полагаю, что в рамках НАТО необходимо больше разделения бремени и диверсификации». И тут еще одно дополнение: сразу два ведущих представителя одной из двух ведущих польских партий, «Право и справедливость» («Закон и справедливость»), председатель Ярослав Качиньский и кандидат в президенты Кароль Навроцкий, заявили о невозможности членства Украины в НАТО и ЕС до признания Волынской резни геноцидом.