Орбан: после завершения конфликта на Украине санкции "отправятся в окно"

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Венгрия считает, что после завершения украинского конфликта Запад откажется от санкций в отношении России и установит с ней нормальные отношения. Соответствующую точку зрения высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Что касается перспектив на 2025 год, он отметил: "Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией откроется новый период, в первую очередь, в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций".

Вместе с тем, по словам Орбана, "над этим надо еще поработать", так как лидеры Евросоюза не меняют свою позицию и пока выступают за продолжение военного конфликта на Украине. "Но это пройдет", - отметил он.