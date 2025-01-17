Политолог Федорова: Россия заинтересована в продлении соглашения по иранской ядерной программе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию, передает корреспондент ТАСС. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.

Планируется, что Пезешкиан проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

Договор призван стать важнейшим этапом в развитии отношений РФ и Ирана. По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Предстоящая встреча Путина и Пезешкиана станет уже третьей. Две предыдущие состоялись в октябре прошлого года: сначала на полях международного форума в Ашхабаде, потом на саммите БРИКС в Казани

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова поясняет, что «новый договор определит основные направления сотрудничества между Россией и Ираном. Предыдущий договор, который был заключен в 2001 году на 20 лет, назывался «Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества». То есть это было очень широкое, рамочное соглашение в котором определялись основные моменты сотрудничества между странами. А нынешний договор - о стратегическом партнерстве, то есть это очень большой шаг вперед по сравнению с договором 2001 года. Он определяет основные направления сотрудничества в самых различные областях. Поэтому в рамках нового договора будут заключаться конкретные соглашения в той или иной сфере».

Эксперт также отметила, что «Москва заинтересована в том, чтобы «ядерная сделка» с Ираном сохранялась. Распространение ядерного оружия не должно быть бесконтрольным. Поэтому Россия в рамках нового договора будет вести переговоры с Ираном и стремиться к тому, чтобы было заключено новое соглашение, ведь срок старого договора 2015 года по СВПД (международное соглашение по иранской ядерной программе) окончательно истекает в этом году. Россия будет убеждать Иран и предлагать сотрудничество в сфере мирного атома и ограничений, которые Иран будет принимать на себя в связи с развитием своей ядерной программы».