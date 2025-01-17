Маск: причиной крушения Starship стала утечка топлива

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной крушения прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска стала утечка топлива.

"Предварительно, имела место утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя", - указал он в соцсети X, уточнив, что этот инцидент едва ли повлияет на сроки следующего тестового запуска.

В рамках седьмого полета SpaceX планировала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Предполагалось также вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink. Однако при наборе высоты последовало "быстрое незапланированное разрушение Starship".

Вместе с тем компании удалось произвести захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. В ходе прошлого запуска ускоритель, спустившись с высоты порядка 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.