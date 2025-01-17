В больнице Шри-Ланки остаются 12 россиян после ДТП

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В хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке поступили 12 россиян с травмами после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом со ссылкой на медицинское учреждение сообщает ТАСС.

"Поступило 12 граждан РФ. Они находятся в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. "У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие", - добавил собеседник агентства.

Ранее ланкийский портал Adaderana информировал о том, что в южной провинции Хамбантота в ДТП попал автобус с российскими туристами. В автобусе, который столкнулся с цементовозом, находились 30 человек. Водитель погиб, 19 человек оказались травмированы.