Координация и соперничество: две стороны американо-британского взаимодействия на Украине

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находящийся с визитом в Киеве, подписали 16 января соглашение между Украиной и Великобританией о столетнем партнерстве.

"Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

"Вместе с вами и со всеми нашими союзниками мы будем работать над шагами, которые будут достаточно решительными, чтобы гарантировать безопасность Украины", - сказал Стармер, обращаясь к Зеленскому. "Мы полностью сыграем свою роль", - премьер-министр Великобритании на пресс-конференции.

Отмечается, что этот документ углубит двусторонние отношения в оборонной сфере, кроме того, он предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву. Детали соглашения не приводятся.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Стармер может объявить о выделении £40 млн (более $48 млн) помощи Украине в рамках визита в Киев. Кроме того, сообщалось, что стороны заключат соглашение, которое позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на украинской территории и укрепит военно-морское сотрудничество двух стран.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш касаясь взаимодействия США и Великобритании на украинском направлении отмечает, что «координация политики США и Великобритании в этой сфере была всегда. Другое дело, что существует и явное соперничество между Великобританией и США. В этом плане правительство Стармера делало ставку на Байдена. Поэтому неслучайно Стармера не пригласили на инаугурацию Трампа. Это явная демонстрация. С другой стороны, Великобритания рассчитывает при малых ресурсах сохранить и даже увеличить контроль над украинской верхушкой. Совершенно предсказуемо Трамп будет требовать от Зеленского организации выборов с тем, чтобы общаться с легитимной властью, а единственный альтернативный кандидат, который имеет шансы прийти к власти, это Залужный, которого давно тренируют британцы. И в этом плане британцы планируют сыграть вполне привычную для себя роль, когда они готовят очередного марионеточного лидера».

Эксперт также подчеркнул, что при этом «Британия всегда осторожна в своей внешней политике. Британская политика как минимум последние лет сто лет базируется на работе спецслужб, секретных операциях и т. д. Поэтому британская внешняя политика изощрена и осторожна. Но при этом, если брать самого Стармера, то от него мало что зависит. Британский премьер и британское правительство – это те люди, которые, по сути, лишь озвучивают то, что им говорят. В этом смысле это актеры. А те, кто определяет политику и выдает тексты, связаны с финансово-аристократическими кругами».