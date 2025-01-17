ВС РФ освободили около 63% занятой ВСУ территории в Курской области

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Российские войска в Курской области наступают на всех направлениях, к настоящему времени освобождено 63,2% территории, первоначально занятой ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет серьезные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 кв. км)", - говорится в сообщении.