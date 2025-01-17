Песков: Москву беспокоит военное продвижение Лондона по "столетнему договору" с Киевом

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Россию тревожит продвижение британской военной инфраструктуры к своим границам в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" между Великобританией и Украиной. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Это не является положением, которое гарантирует членство Украины в НАТО, хотя, разумеется, учитывая, что Британия является страной военного блока, продвижение ее соответствующей инфраструктуры в сторону наших границ, несомненно, элемент достаточно беспокоящий", - сказал он.