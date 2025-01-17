Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов 17 января.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,21% и составлял 2 905,26 пункта, индекс РТС также снижался на 0,21%, до 893,98 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 2,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,935 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение и торговался на уровне 2 900,84 пункта (-0,36%), индекс РТС составлял 892,62 пункта (-0,36%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил движение в сторону увеличения и находился на отметке в 13,945 рубля (+3,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.