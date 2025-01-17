У отравившихся постояльцев "Соснового бора" выявлен норовирус

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У постояльцев санатория "Сосновый бор" на озере Тагарское в Красноярском крае диагностировали норовирус, учреждение приостанавливает работу.

"По результатам проведенных исследований выявлена РНК норовируса 2-го генотипа", - следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Уточняется, что за помощью к медикам обратились 33 человека, 6 из них госпитализированы. Всего в санатории отдыхало около 100 человек. В региональном Минздраве состояние госпитализированных оценили как удовлетворительное.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют пути передачи вируса, для этого они проведут отбор проб пищи и сырья, воды, обследуют персонал пищеблока, а также изучат смывы с объектов окружающей среды.