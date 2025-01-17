Казань желает принять зимние Игры БРИКС

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В Татарстане работают над проектом проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на итоговой коллегии ведомства.

"В 2024 году Татарстан успешно провел саммит БРИКС. Перед этим некой репетицией стали Игры БРИКС. Мы собрали по меньшей мере полмира, причем приехали и страны, где к нам не очень лояльно относятся. Была просто космическая атмосфера праздника, убежден, что за этими Играми будущее. У нас есть кое-какие планы по дальнейшему промоушену данного мероприятия. Мы выражали такую инициативу - проведение зимних Игр стран БРИКС", - отметил он.

"Речь идет не только о странах БРИКС, а также о странах БРИКС+. Поэтому видим здесь большую точку роста и будем этот вопрос в этом году лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами", - указал Леонов.

При общении с журналистами он также обратил внимание, что в Казани очень развита инфраструктура, в том числе по зимним видам спорта. "Мы где-то около 10 видов спорта можем "упаковать" и провести на территории Казани. Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная", - подчеркнул министр.

В 2024 году Казань принимала Игры БРИКС с 12 по 23 июня.