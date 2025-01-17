Потери ВСУ с начала боев в Курской области составили более 52 450 военных

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Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили свыше 52 450 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 1 562 боевые бронемашины, 1 493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, уточнили в министерстве.

Подчеркивается, что операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.