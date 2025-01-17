Картаполов обратился в СК с просьбой инициировать проверку действий Чубайса

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину просьбу провести проверку действий бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса на наличие противоправных действий. Соответствующее сообщение Картаполов разместил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутаты также обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с "просьбой поручить предоставить сведения об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов РФ материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса".

В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию, подвергнув критике при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики. Под руководством Чубайса состоялась реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.

Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года и завершил работу в организации в 2020 году. До марта 2022 года занимал должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.