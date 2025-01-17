ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных жителей России

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Уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину составляет 79% (плюс 1 п.п.), по мнению 80% (без изменений) опрошенных, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 10 по 12 января среди 1,5 тыс. россиян.

Предыдущий опрос "Политические индикаторы" был проведен с 20 по 22 декабря 2024 года.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов (плюс 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% участников исследования (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 44%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 3%.