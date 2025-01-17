Путин проводит переговоры с президентом Ирана в Кремле

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле, сообщает ТАСС.

В повестке - широкий круг вопросов. Среди них развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, будет обсуждаться положение дел в Закавказье и иранская ядерная программа.

Лидеры также обсудят расширение двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

По окончании встречи Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и выступят с заявлениями для прессы.