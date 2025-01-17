С танкера "Волгонефть-239" начали откачку нефтепродуктов

Максим Григорьев/ТАСС

Специалисты приступили к откачке и вывозу нефтепродуктов с кормовой части танкера "Волгонефть-239", работы планируется завершить до конца текущего месяца. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

"Начата реализация мероприятий по откачке и последующему вывозу нефтепродуктов с кормовой части танкера "Волгонефть-239". Мероприятия планируется завершить до конца января 2025 года", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что к настоящему моменту завершена обваловка кормовой части находящегося на мели танкера "Волгонефть-239". Одновременно ведутся работы по укреплению внешнего обвалочного контура для защиты от возможных неблагоприятных погодных условий и штормов.