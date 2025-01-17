В Гренландии заявили о нежелании становиться частью США

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Гренландия не хочет быть частью США, однако сохраняет открытость для делового сотрудничества с Вашингтоном. Об этом написала в авторской статье для газеты The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.

"Как четко обозначил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы", - подчеркнула она. При этом Натаниэльсен обратила внимание, что Гренландия "видит широкие возможности для заключения сделки, которая может быть полезной" для обеих сторон.

По ее словам, потенциал для развития экономики Гренландии "огромен". Министр отметила, что остров придерживается высоких экологических стандартов, там сосредоточены богатые геологические ресурсы. "И мы приглашаем США присоединиться к нам для гораздо более интенсивного делового взаимодействия", - указала она.

Натаниэльсен выразила уверенность, что имеющаяся сегодня картина может измениться. "Существуют нынешние, будущие и пока еще неизвестные возможности для инвестиций", - добавила она.