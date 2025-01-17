Путин: новый договор с Ираном придаст импульс сотрудничеству во всех сферах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Подписываемый в пятницу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, поскольку у нас не только будет возможность обсудить все направления нашего сотрудничества, но и подписать большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - обратил внимание глава российского государства.

По его словам, Москва и Тегеран давно работают над документом. "Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, так как это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества", - отметил Путин.