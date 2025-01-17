Маск: крушение Starship не скажется на планах по колонизации Марса

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Крушение прототипа космического корабля Starship аэрокосмической компании SpaceX в ходе седьмого испытательного запуска не скажется на планах по колонизации Марса. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Кажется, мне следует более детально объяснить, каков план полета на Марс. Любой отдельный запуск космического корабля не очень важен", - указал он в соцсети Х. Имеет значение именно "ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией", отметил предприниматель.

Программа седьмого полета была существенно расширена по сравнению с предыдущими. SpaceX намеревалась отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Кроме того, планировалось вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink. Однако 16 января при наборе высоты произошло "быстрое незапланированное разрушение Starship".

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях применяться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предполагается что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно нынешнему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м, диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.