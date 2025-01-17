ХАМАС заявило о разрешении всех разногласий с Израилем по соглашению

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Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило, что все его разногласия с Израилем по сделке о прекращении огня в секторе Газа были урегулированы утром 17 января. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале движения.

"Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие из-за несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены в пятницу утром", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение в ближайшее время опубликует списки палестинских заключенных, которых израильские власти, предположительно, освободят в рамках первого этапа сделки.