Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова

© Виктория Виатрис/ ТАСС

Директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"С 2021 года Галактионова возглавляла Росизо. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" - лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева", - говорится в сообщении.

Ранее глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила ТАСС, что покидает свой пост. Она возглавила музей в марте 2023 года вместо Марины Лошак, занимавшей должность руководителя с 2013 года.

Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. Директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева в 2017-2023 годах.